بقيمة 115 مليون ريال .. توقيع عقد تشغيل النقل العام بالحافلات في بريدة وعنيزة

وقعت أمانة منطقة القصيم عقد مع الشركة السعودية للنقل الجماعي”سابتكو”، لتشغيل النقل العام بالحافلات في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة.
وبلغت قيمة العقد الموقع يوم أمس (الثلاثاء)، نحو 115 مليون ريال، وسيتم بموجب العقد تشغيل 73 حافلة في 12 خط، وتوظيف 171 سائق، وتخصيص 217 نقطة توقف.
يذكر أن أمانة القصيم وقعت أيضا يوم أمس عقد مع شركة الرواف للمقاولات لصيانة الطرق الرئيسية لمدينة بريدة، وبلغت قيمة العقد أكثر من 117 مليون ريال.
سمو #أمير_القصيم بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية يرعى توقيع عقدين لصيانة الطرق وتشغيل النقل العام للحافلات في #بريدة و #عنيزة بأكثر من 232 مليون ريال . pic.twitter.com/wsYY1OJyhj
— إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) March 21, 2023
وفق “أخبار 24”.