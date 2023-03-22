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جديد المحليات > بقيمة 115 مليون ريال .. توقيع عقد تشغيل النقل العام بالحافلات في بريدة وعنيزة
22/03/2023   4:01 م

بقيمة 115 مليون ريال .. توقيع عقد تشغيل النقل العام بالحافلات في بريدة وعنيزة

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وقعت أمانة منطقة القصيم عقد مع الشركة السعودية للنقل الجماعي”سابتكو”، لتشغيل النقل العام بالحافلات في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة.

وبلغت قيمة العقد الموقع يوم أمس (الثلاثاء)، نحو 115 مليون ريال، وسيتم بموجب العقد تشغيل 73 حافلة في 12 خط، وتوظيف 171 سائق، وتخصيص 217 نقطة توقف.

يذكر أن أمانة القصيم وقعت أيضا يوم أمس عقد مع شركة الرواف للمقاولات لصيانة الطرق الرئيسية لمدينة بريدة، وبلغت قيمة العقد أكثر من 117 مليون ريال.

توقيع عقد مع شركة الرواف للمقاولات

وفق “أخبار 24”.

بقيمة 115 مليون ريال .. توقيع عقد تشغيل النقل العام بالحافلات في بريدة وعنيزة

جديد المحليات
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