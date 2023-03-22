“الإسلامية”: جاهزون لـ “رمضان” بمشاريع وبرامج متنوعة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الأربعاء)، جاهزية كافة قطاعاتها لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1444هـ بمشاريع وبرامج متنوعة داخل المملكة وخارجها.
وأوضحت الوزارة أنها أكملت كافة التجهيزات لتنفيذ البرامج خارج المملكة، والتي تضمنت برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين حيث تم تخصيص مبلغ 5 ملايين ريال لتنفيذ المشروع في 40 دولة، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور حيث تم رفع المخصص المعتمد للمشروع من 200 طن إلى 500 طن ليتم توزيعها على 60 دولة.
وأشارت إلى إتمام برنامج الإمامة في الخارج حيث بلغ عدد الدول المستفيدة من البرنامج 18 دولة، وتم إيفاد 54 إمامًا بناء على الطلبات التي وردت من الدول التي سينفذ فيها البرنامج بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج.
وكشفت أنها زودت الملحقيات الدينية والمراكز التابعة لها في الخارج بمليون نسخة من الإصدارات المختلفة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وكذلك مشاركة دعاة الوزارة بالخارج وخريجي الجامعات السعودية في برامج دعوية علمية لتوعية الناس في أكثر من 100 دولة بأحكام وفضائل الشهر، وطرح موضوعات في الأمن الفكري وترسيخ الوسطية والاعتدال ونشر مفاهيم التسامح.
وداخليا، أشارت “الشؤون الإسلامية” إلى أنها هيأت وجهزت نحو 83.4 ألف جامع ومسجد بعموم مناطق المملكة بالتأكد من صيانتها ونظافتها وصيانة الأجهزة وتوفير مواد النظافة، وإطلاق نحو 6.7 ألف برنامج وفعالية وأنشطة خاصة برمضان في مساجد وجوامع المملكة، تشمل دروساً وكلمات ومحاضرات وندوات وجولات دعوية ودورات تستهدف مختلف شرائح المجتمع للتوعية بآداب وأحكام الصيام. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أنه تم اعتماد مجموعة من الضوابط والشروط لمشاريع تفطير الصائمين، إلى جانب تنظيم ضوابط الاعتكاف، إضافةً لتجهيز 6440 مراقباً ومراقبة، للوقوف على الجوامع والمساجد وبحث احتياجاتها، إضافة إلى تنفيذ معهد الأئمة والخطباء دورات متخصصة لمنسوبي المساجد عن الأحكام الفقهية المتعلقة بشهر رمضان تستهدف 170 ألف من الأئمة والمؤذنين.