عبد الرحمن الفقيه رئيساً تنفيذياً لشركة “سابك”

أصدر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، قراراً بتعيين المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 21 مارس 2023.
وذكرت “سابك” في بيان على “تداول” أن مجلس الإدارة قرر أيضاً تعيين عبدالرحمن الفقيه كعضو لشغل المقعد الشاغر في مجلس الإدارة “عضو تنفيذي”، وذلك اعتباراً من 21 مارس 2023 م حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي ستنتهي في 09 ابريل 2025.
وحصل الفقيه على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود، إضافة إلى شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة “برادفورد” بالمملكة المتحدة.
وشغل منصب الرئيس التنفيذي المكلف ونائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات، ويتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في كلٍّ من شركة سابك للمغذيات الزراعية، وشركة نساند للاستثمار، والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا). وفق “أخبار 24”.
ويشغل الفقيه منصب رئيس لجنة مصنعي البتروكيماويات، وهو عضو مجلس الإدارة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية.