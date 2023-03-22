أمير الرياض يشهد غداً تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

يشهد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، مساء غد (الخميس) حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الرابعة والعشرين.
ويأتي التكريم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتنظيم وإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية.
وسيقام الحفل في العاشرة مساء بفندق الريتز كارلتون بالرياض، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وعدد من الأمراء والوزراء والعلماء وكبار المسؤولين.
وشارك في التصفيات النهائية 105 متسابقين ومتسابقات تأهلوا إلى هذه المرحلة من أصل أكثر من 3 آلاف مشارك في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة.
وتضم المسابقة 6 فروع، الأول: فرع القراءات بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير “رواية ودراية”، والفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم.
ويشمل الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، والرابع: حفظ 20 جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس: حفظ 10 أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع السادس: حفظ 5 أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد. وفق “أخبار 24”.
ويقام حفل تكريم الفائزات بالجائزة مساء بعد غد الجمعة بفندق الريتز كارلتون؛ بتشريف حرم خادم الحرمين؛ الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.
وتبلغ قيمة جوائز المسابقة في دورتها الحالية أكثر من 3 ملايين ريال توزع على الفائزين والفائزات في فروع المسابقة الستة.