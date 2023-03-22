بـ 200 حافلة حديثة.. تشغيل خدمات “النقل الترددي” بالمدينة المنورة

أطلقت هيئة تطوير المدينة المنورة خدمات النقل الترددي والنقل العام ضمن مشروع “حافلات المدينة” بأسطول يضم قرابة 200 حافلة حديثة.
وتستهدف الخدمات نقل الأفراد إلى المسجد النبوي، ومسجد قباء، وإلى محطات متعددة في المدينة المنورة خلال شهر رمضان، عبر 7 مسارات لتقديم خدمة “النقل الترددي” لنقل المستفيدين من وإلى المسجد النبوي ومسجد قباء، بدءاً من الساعة الثالثة مساء وتنتهي بعد صلاة التراويح بساعة، ويستمر تقديم الخدمة في العشر الأواخر من رمضان إلى ما بعد صلاة القيام بنصف ساعة.
كما جرى تحديد الخدمة في 6 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي ذهاباً وعودة انطلاقاً من الاستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شطيه، فيما خصصت موقع الانطلاق السابع في مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.
ودعت هيئة تطوير المدينة المنورة المستفيدين للاطلاع على محطات التوقف الخاصة بخدمة النقل الترددي، واختيار المحطة للتحقق من نقطة الانطلاق.
كما حددت هيئة تطوير المدينة المنورة 98 محطة لتقديم خدمة النقل العام ضمن مشروع “حافلات المدينة” خلال شهر رمضان عبر 5 مسارات، تتضمن مسار “قطار الحرمين – المسجد النبوي” وتشمل 3 محطات تعمل على مدار اليوم لتقديم الخدمة على امتداد المسار، ومسار “مطار الأمير محمد بن عبد العزيز – المسجد النبوي” وتشمل محطتين تقدم الخدمة على مدار اليوم.
كما شملت المسارات مسار “جامعة طيبة – العالية” ويشمل 34 محطة وتعمل بدءاً من الساعة الـ 3 صباحاً وحتى الـ 3 مساءً، و”مسار الميقات – الخالدية” ويتضمن 38 محطة تعمل لمدة 12 ساعة بين الـ 3 صباحاً وحتى الـ 3 مساءً، و”مسار القصواء – سيد الشهداء” ويتضمن 21 محطة لمدة 12 ساعة ما بين الـ 3 صباحاً وحتى الـ 3 مساءً.
وفق “أخبار 24”.