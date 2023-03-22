أطلقت وزارة الثقافة مبادرة “البرامج البحثية لمحافظة الأحساء”؛ لإعداد قائمة بالبرامج البحثية وأهم الخبراء المحليين الذين يُمكن العمل معهم على تحديد الممكنات الثقافية التي ستسهم في تطوير المحافظة عبر سد الفجوات الثقافية، والخروج بتوصيات تُساعد على تطوير وتعزيز القطاع الثقافي بالأحساء.
وذكرت الوزارة أن المبادرة تمر بثلاث مراحل، بدأت الأولى منها في اقتراح عدد من المشاريع البحثية التي تسعى إلى تسليط الضوء على عدد من الممكنات الثقافية.
وأضافت أن المرحلة الثانية من المبادرة تم من خلالها ترشيح عدد من المقترحات البحثية من المرحلة الأولى، وتنظيم ورشة عمل بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات في المحافظة والهيئات الثقافية وأفراد من المجتمع المحلي لمناقشة وتحديد أولويات البرامج البحثية لمحافظة الأحساء، والتي خرجت بمجموعة من الموضوعات المقترحة للبرامج البحثية. وفق “أخبار 24”.
وخلصت ورشة العمل إلى الأولويات البحثية للمنطقة مثل تلك التي تسهم في تحفيز الاستثمار الثقافي وحفظ وتوثيق عناصر الثقافة في المنطقة ودعم المنتجات الثقافية المحلية وتحفيزها.
وتعتزم الوزارة في المرحلة الثالثة من المبادرة العمل على تحويل قائمة الموضوعات المختارة من ورشة العمل إلى برامج بحثية، بالاستفادة من قائمة أهم الخبراء المحليين الذين رشحتهم الورشة للعمل على هذه الموضوعات البحثية، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتطوير الأحساء ثقافياً.