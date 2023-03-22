نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > فوترة 83 مليون م2 من الأراضي البيضاء بالدمام.. و63 أرضًا دخلت حيز التطوير
22/03/2023   4:02 م

فوترة 83 مليون م2 من الأراضي البيضاء بالدمام.. و63 أرضًا دخلت حيز التطوير

+ = -
495

أصدر برنامج “الأراضي البيضاء” فواتير أكثر من 187 أرضًا واقعة داخل النطاق العمراني، بمجموع مساحات يتجاوز 83 مليون م2، وذلك ضمن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى في حاضرة الدمام التي صدرت في مارس الجاري.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم (الأربعاء)، أنه من الدورة الفوترية السادسة إلى الدورة السابعة في الدمام، دخلت أكثر من 63 أرضًا حيز التطوير أو التداول في المعروض العقاري.

وبيّن أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16 ألف فاتورة في المدن التي طُبقت فيها الرسوم، بما في ذلك فواتير الدورة السابعة للرسوم في حاضرة الدمام في مرحلتها الأولى لعام 1444 / 1445هـ. وفق “أخبار 24”.

ودعا البرنامج مُلاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار، مبينا أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارةالرابط.

فوترة 83 مليون م2 من الأراضي البيضاء بالدمام.. و63 أرضًا دخلت حيز التطوير

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885255383.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.