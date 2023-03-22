فوترة 83 مليون م2 من الأراضي البيضاء بالدمام.. و63 أرضًا دخلت حيز التطوير

أصدر برنامج “الأراضي البيضاء” فواتير أكثر من 187 أرضًا واقعة داخل النطاق العمراني، بمجموع مساحات يتجاوز 83 مليون م2، وذلك ضمن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى في حاضرة الدمام التي صدرت في مارس الجاري.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم (الأربعاء)، أنه من الدورة الفوترية السادسة إلى الدورة السابعة في الدمام، دخلت أكثر من 63 أرضًا حيز التطوير أو التداول في المعروض العقاري.
وبيّن أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16 ألف فاتورة في المدن التي طُبقت فيها الرسوم، بما في ذلك فواتير الدورة السابعة للرسوم في حاضرة الدمام في مرحلتها الأولى لعام 1444 / 1445هـ. وفق “أخبار 24”.
ودعا البرنامج مُلاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار، مبينا أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارةالرابط.