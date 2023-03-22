منح أسر الشهداء والمصابين أولويات التوظيف في “الطيران المدني”

أعلن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطيران المدني، لتطوير مجموعة من البرامج والمبادرات التي تخدم مستفيدي الصندوق.
وقال الصندوق، إن المذكرة تستهدف تمكين مستفيديه من استخدام المكاتب التنفيذية في المطارات السعودية، بالإضافة إلى تحديد مسارات خاصة للمستفيدين في المطارات، والتنسيق لتوفير مواقف خاصة.
وأضاف أن المذكرة تعمل على توفير إمكانية أولوية التوظيف لدى الهيئة والكيانات التابعة لها والجهات العاملة بمجال النقل الجوي، علاوة على توفير برامج تدريبية، وإمكانية تقديم منح دراسية. وفق “أخبار 24”.
من جانبها، قالت الهيئة العامة للطيران المدني، إن المذكرة تستهدف تطوير عدد من المبادرات والبرامج وبحث الفرص المتاحة التي تخدم المستفيدين من الصندوق لدى جميع الجهات العاملة بقطاع النقل الجوي.