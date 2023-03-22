قالت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، إنه تم اكتشاف 25 ألف موهوب وموهوبة من طلبة التعليم العام من مختلف المناطق، هذا العام.
وأعلنت “موهبة” نتائج البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الـ13، مبينة أن أكثر من 52 ألف طالب وطالبة أدوا مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة الذي يتم تنظيمه سنوياً بشراكة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.
وأبانت أنه تم ترشيح الموهوبين والموهوبات الذين تم اكتشافهم؛ لعدد من البرامج، حيث سينضمون إلى زملائهم المكتشفين من السنوات الماضية.
وأضافت أنه تم فتح باب التسجيل في البرامج الإثرائية التي ستقام في الصيف القادم، بحيث يمكن للطلبة الاطلاع على معلومات التسجيل لجميع البرامج عبر موقع موهبة الإلكتروني.
وأبان نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان، أن برامج “موهبة” جرى تصميمها بالتعاون مع بيوت خبرة، وهي مبنية في معظمها بشكل يتوافق مع مناهج وزارة التعليم بحيث تشكل تحدياً لقدرات الطلبة الموهوبين، ويقوم على تدريسهم معلمون مختصون.
ويعد “مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة”، المحطة الأولى لرحلة الطالب الموهوب، ويشمل عدة محاور تتضمن المرونة العقلية، والاستدلال الرياضي والمكاني، والاستدلال العلمي والميكانيكي، والاستدلال اللغوي وفهم المقروء.
ويتاح للطلبة أداء المقياس باللغتين العربية والإنجليزية عبر أكثر من 100 مقر محوسب للطلاب المستهدفين من الصف الثالث الابتدائي إلى الأول الثانوي.
وبلغ عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا المقياس على مدار 13 عاماً أكثر من 518 ألفاً، من إدارات التعليم كافة؛ وتم اكتشاف أكثر من 186 ألفاً من بينهم.
وفق “أخبار 24”.