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جديد المحليات > إقفال طرح شهر مارس ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال
22/03/2023   4:02 م

إقفال طرح شهر مارس ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس الحالي ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال.

وذكر أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 8.3 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.3 مليار ريال، فيما قسمت الإصدارات إلى شريحتين.

ولفت إلى أن حجم الشريحة الأولى بلغ 2.7 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثانية 600 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2037. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن هذا الإصدار يأتي تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق؛ وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين.

إقفال طرح شهر مارس ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

جديد المحليات
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