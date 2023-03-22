أكملت لجنة خدمات المعتكفين بالمسجد الحرام، استعداداتها لاستقبال المعتكفين، وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لعام 1444هـ.
وقال وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ عبدالله الصولي، إنه تم اعتماد موقعين للاعتكاف، الأول في بدروم توسعة الملك فهد، وهو مخصص للرجال، والثاني في المصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في توسعة الملك عبد الله “للرجال والنساء”.
وأضاف أنه لا يُسمح بالاعتكاف في غير المواقع المحددة داخل المسجد الحرام، لافتاً إلى أن رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، خاصة في هذا الشهر الكريم.
وفق “أخبار 24”.