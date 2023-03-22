“الصحة” تطلق حملة توعوية عن المخالفات في تقديم الرعاية المنزلية

أطلقت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء) حملة توعوية عن المخالفات في تقديم الرعاية المنزلية، وذلك بهدف تعزيز الوعي في مراكز الرعاية المنزلية بالقطاع الصحي الخاص.
وقالت الوزارة إن من أبرز المخالفات التي تستهدفها الحملة؛ عدم وجود ترخيص للمؤسسة، وعمل الكوادر الطبية دون وجود ترخيص لمزاولة المهنة، وتجاوز التخصص الطبي، والقصور في مكافحة العدوى والتعقيم.
وأضافت أن المخالفات تشمل عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر الواجب توفرها، بالإضافة إلى عدم توثيق الزيارات وخطط العلاج في سجلات المرضى.
وأبانت أن الحملة ستتم من خلال نشر فرق رقابية ميدانية لتصحيح الملاحظات وضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين.
ودعت الوزارة الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها بالاتصال على مركز الاتصال على الرقم 937.
وفق “أخبار 24”.