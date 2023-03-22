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جديد المحليات > “التجارة”: السلع الاستهلاكية والغذائية متوافرة بالأسواق
23/03/2023   12:15 ص

“التجارة”: السلع الاستهلاكية والغذائية متوافرة بالأسواق

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أكدت وزارة التجارة، وفرة المنتجات الغذائية والاستهلاكية في منافذ البيع بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، عبدالرحمن الحسين، أنه تم الوقوف على توافر السلع الغذائية في منافذ البيع، وذلك من خلال جهود تبدأ مع بداية العام، وتعتمد على مسارين رئيسيين مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأضاف أنه يتم التأكد من خلال المسارين من وفرة السلع الاستهلاكية والأساسية وبدائلها، مشيرًا إلى أن مستويات وفرة السلع في المملكة تعد الأعلى في الشرق الأوسط. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى جهود الفِرَق الرقابية للتحقق من مطابقة التخفيضات والعروض الخاصة بالسلع، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان، حيث تم التأكد من مطابقة أكثر من 10 ملايين سلعة مخفضة.

“التجارة”: السلع الاستهلاكية والغذائية متوافرة بالأسواق

جديد المحليات
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