دفعة جديدة من نسور القوات الجوية.. ووزير الدفاع: يحمون الوطن تحت أي سماء

رعى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الأربعاء)، حفل تخريج الدفعة 102 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، في مقر الكلية بالرياض.
وأكد وزير الدفاع، عبر حسابه على “تويتر”، أن وزارة تتبع أسساً متينة ومنهجاً ثابتاً في إعداد قواتها المسلحة وتأهيلها وتعزيزها.
وقال: “نشهد اليوم تخريج طلبة كلية الملك فيصل الجوية، جنوداً أوفياء، يحمون الوطن، فوق كل أرض، وتحت كل سماء”.
وكان في استقبال وزير الدفاع لدى وصوله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وقائد القوات الجوية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن عبدالرحمن بن غشيان.
من جانبه، أكد قائد كلية الملك فيصل الجوية أن الخريجين فخورون بما أنجزوه، بعد أن أمضوا في الكلية أكثر من ثلاثة أعوام من الدراسة والتدريب والتأهيل، انتظموا خلالها في عدد من المسارات والبرامج الدراسية.
وفق “أخبار 24”.