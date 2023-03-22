الإعلان عن خطة تشغيل حافلات مكة في رمضان

أعلن المركز الموحد للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن خطة تشغيل مسارات مشروع حافلات مكة في شهر رمضان المبارك، والذي يتضمن 400 حافلة.
وأوضح المركز، اليوم (الأربعاء)، أن المسارات المستمرة وفق خطة التشغيل الحالية هي مسارات أرقام 1، 2، 3، 9، 10، 11، 12.
وأشار إلى أن المسارات وفق خطة التشغيل الجديدة تتمثل في المسار “4”، والذي يلتف عند محطة كدي متجهاً إلى العزيزية دون الوصول إلى المنطقة المركزية، بينما المسار “5” يلتف عند محطة كدي متجهاً إلى العوالي دون الوصول إلى المنطقة المركزية.
وأضاف أن المسار “6” يلتف عند محبس الجن متجهاً إلى العزيزية دون الوصول إلى المنطقة المركزية، فيما المسار ” 7″ A يتم تشغيله باتجاه محطة جبل الكعبة، والمسار “8” يلتف عند طريق المنصور متجهاً إلى الزيادي دون الوصول إلى المنطقة المركزية.
يذكر أن الحافلات تعمل عبر 12 مساراً تغطي الشوارع الرئيسية والفرعية وكافة الأحياء بالعاصمة المقدسة، إلى جانب المواقف القريبة من الحرم لنقل الزوار والمعتمرين.
وفق “أخبار 24”.