نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > خادم الحرمين مغرداً: نستقبل “أجلُّ الشهور” ونسأل الله أن يجعله سلام لشعبنا وأمتنا
23/03/2023   12:14 ص

خادم الحرمين مغرداً: نستقبل “أجلُّ الشهور” ونسأل الله أن يجعله سلام لشعبنا وأمتنا

+ = -
573

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المواطنين والمقيمين والمسلمين والمسلمات بمناسبة حلول شهر رمضان لعام 1444هـ.

وقال خادم الحرمين عبر “تويتر”: نستقبل هذه الليلة من الشهر المبارك، وهو أجلُّ الشهور، ونحمده سبحانه أن بلَّغنا رمضان، سائلين الله أن يجعله شهر خير وبركة وسلام لشعبنا وأمتنا، وجميع شعوب العالم، وكل عام وأنتم بخير.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادر، اليوم (الأربعاء)، العاصمة الرياض متجهاً إلى جدة، واستقبله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين مغرداً: نستقبل “أجلُّ الشهور” ونسأل الله أن يجعله سلام لشعبنا وأمتنا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885255428.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.