خادم الحرمين مغرداً: نستقبل “أجلُّ الشهور” ونسأل الله أن يجعله سلام لشعبنا وأمتنا

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المواطنين والمقيمين والمسلمين والمسلمات بمناسبة حلول شهر رمضان لعام 1444هـ.
وقال خادم الحرمين عبر “تويتر”: نستقبل هذه الليلة من الشهر المبارك، وهو أجلُّ الشهور، ونحمده سبحانه أن بلَّغنا رمضان، سائلين الله أن يجعله شهر خير وبركة وسلام لشعبنا وأمتنا، وجميع شعوب العالم، وكل عام وأنتم بخير.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادر، اليوم (الأربعاء)، العاصمة الرياض متجهاً إلى جدة، واستقبله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز. وفق “أخبار 24”.