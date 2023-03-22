خادم الحرمين: المملكة لا تألو جهداً في تأمين الراحة لضيوف الرحمن

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة للمواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين والمسلمات بمناسبة حلول شهر رمضان لهذا العام، مؤكداً فيها أن المملكة لا تألو جهداً في خدمة ضيوف الرحمن.
وقال الملك سلمان في كلمته التي ألقاها وزير الإعلام سلمان الدوسري: نحمد الله أن بلغنا هذا الشهر، شهر القرآن والرحمة والمغفرة والعتق من النيران، ونسأله بفضله وكرمه أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا للخيرات فيه.
وأضاف “نشكر المولى جل جلاله على ما أنعم علينا من نعمه الوافرة، ظاهرة وباطنة، ومن أسمى تلك النعم أن خصنا بهذه البلاد المباركة مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، وشرفنا بخدمة الحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن، من حجاج وزوار ومعتمرين”.
وشدد على أن المملكة لا تألو جهداً في تأمين سبل الراحة والسلامة لضيوف الرحمن، والعناية بتوفير الخدمات كافة منذ وصولهم لأداء نسكهم حتى مغادرتهم إلى بلادهم. وفق “أخبار 24”.
وأكد خادم الحرمين أن رمضان موسم مبارك تُضاعف فيه الحسنات، وفرصة سانحة لاغتنام الخيرات، وصلة الأرحام، وتهذيب النفوس، سائلاً اللهَ أن يوفقهم لاغتنام أيامه ولياليه بحسن طاعته، وأن يحفظ المملكة والعالم أجمع من كل شر.
كلمة #خادم_الحرمين_الشريفين بمناسبة شهر #رمضان يلقيها وزير الإعلام سلمان الدوسريhttps://t.co/pP7IIJ2jiT pic.twitter.com/pQ37dyhoLI
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 22, 2023