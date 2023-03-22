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جديد المحليات > “فنون الطهي” تستعرض منتجات رمضانية في جدة التاريخية
23/03/2023   12:13 ص

“فنون الطهي” تستعرض منتجات رمضانية في جدة التاريخية

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اختتمت هيئة فنون الطهي، اليوم الأربعاء، فعاليات “سوق رمضان” التي نُفذت في حديقة بحيرة الأربعين بجدة التاريخية؛ لاستعراض فنون الطهي المحلي والمنتجات الرمضانية، بشكل يناسب الشهر الفضيل.

وقدمت هيئة فنون الطهي، عبر “سوق رمضان” الذي استمر لمدة 10 أيام، محاكاة مختزلة عن أجواء شهر رمضان عبر 35 ركناً، توزعت بين تقديم المخبوزات، والحلويات، والتمور، والبهارات، والبن، والمكسرات، والخضراوات، والعسل.

كما تضمن السوق: الألعاب، والملابس، والتحف، ومساحات لتنمية الهوايات، ومنطقة مخصصة للأطفال للتصوير والرسم والحناء، كما أثرت الفعاليات تجارب الزوار، بتوفير مساحات للبيع يعمل فيها بائعون محليون. وفق “أخبار 24”.

“فنون الطهي” تستعرض منتجات رمضانية في جدة التاريخية

جديد المحليات
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