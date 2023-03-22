ضوابط جديدة لمزادات “الإبل”: الدفع إلكتروني ومنع بيع غير المحصنة

منعت الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة، خارج أسواق النفع العام، بيع أي نوع من أنواع الإبل مالم تكن مستوفية لبرامج التحصينات التي تقرها الوزارة من جهة مرخصة، إضافةً إلى أن قيمة الإبل تدفع إلكترونياً.
وحظرت الضوابط التي كشفت عنها وزارة البيئة والمياه والزراعة، بيع أو عرض أي حيوان تظهر عليه علامة، أو إجهاد، أو أعراض مرضية، ويجب المسارعة بعزله في مكان بعيد عن بقية الحيوانات السليمة، والالتزام بنقل ملكية الإبل المبيعة وفق الإجراءات النظامية.
ووضعت وزارة البيئة والزراعة عدداً من الضوابط الخاصة بموقع المزاد، جاء أبرزها أن يكون خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى بما لا يقل عن (5كم)، وتتوفر فيها عيادة بيطرية. وفق “أخبار 24”.
كما تضمنت، أن يكون موقع المزاد سهل الوصول إليه، وتتوفر فيه خدمات الاتصالات والإنترنت، وتوفير أماكن مخصصة لموظفي الإدارة، وأخرى للحراسة والأمن، ومواقع جلوس للحضور، والالتزام بأن يكون الدخول والخروج من خلال بوابة واحدة.