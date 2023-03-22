“البيئة”: الحصول على العمالة المؤقتة عبر بوابة “نما”

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الأربعاء، أن الاستفادة من خدمات العمالة المؤقتة، يكون من خلال التقديم عبر البوابة الإلكترونية للعمالة الزراعية “نما”.
وأوضحت أن “نما” تتيح تقديم الخدمات الخاصة بالعمالة الزراعية بشكل إلكتروني لكافة الأنشطة التابعة لقطاعاتها دون الحاجة لمراجعة فروعها ومكاتبها، مشيرةً إلى أن شروط تقديم الخدمة أن يكون لدى المستفيد سجل زراعي، وبلوغه السن القانونية للتقديم 18 عاماً.
وأضافت أن الخدمة تهدف إلى الحصول على العمالة المناسبة في المواسم الزراعية، وإتاحة خدمة طلب العمالة المؤقتة خلال فترة الحصاد دون تقيد دائم، والمساعدة على توفير الوقت وتسهيل تنفيذ الطلب على المستفيد.
وأكدت أن العمالة الزراعية المؤقتة لها تأكيدات في الوزارة، وتقدم الخدمة للقطاع الإنتاجي والفردي بناءً على دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية القاضي بالموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة، بحيث يمنح المزارع 50 عاملاً مؤقتاً من عدد العمالة الزراعية الدائمة لديه. وفق “أخبار 24”.
ونوهت الوزارة بأن القطاع الفردي يخدم صغار المزارعين ممن لديهم 6 تأييدات لعمالة زراعية دائمة دون مقابل مالي، بحيث يمنح بعض مستفيدي هذا القطاع من مزارعي الزراعية البعلية /العثري، بينما القطاع الإنتاجي يشمل الأنشطة والمشاريع الزراعية الإنتاجية التي تمارس عملها بموجب سجلات وتراخيص زراعية متخصصة.