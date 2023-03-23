“الجوازات” تستعرض مواعيد عمل مكاتبها خلال شهر رمضان

استعرضت المديرية العامة للجوازات مواعيد وأوقات عمل مكاتبها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في جميع الإدارات والشعب في مناطق ومحافظات المملكة.
وأوضحت المديرية أن جوازات منطقة الرياض تعمل من الأحد للخميس من الساعة الـ 10 حتى الـ 3 عصراً، كما تعمل شعبة الجوازات بحي الرمال في نفس المواعيد، يُضاف إليها فترة مسائية طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ 9 مساءً حتى الواحدة صباحاً، فيما تعمل شعبة الخدمات الإلكترونية بالخرج (روشن مول) من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ 9 مساءً حتى الواحدة صباحاً.
وأضافت أن جوازات منطقة مكة المكرمة تعمل من الأحد للخميس من الساعة الـ 10 حتى الـ 3 عصراً، وتعمل شعبة الجوازات بالتحلية مول من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ 1 ظهراً حتى الـ 5 مساءً ومن الساعة الـ 9 مساءً حتى الواحدة صباحاً، فيما تعمل شعبة الجوازات بالصيرفي مول من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ 1 ظهراً حتى الـ 5 مساءً ومن الساعة الـ 9 مساءً حتى الواحدة صباحاً.
ولفتت “الجوازات” إلى أن إداراتها بمختلف المناطق والمحافظات تعمل من الأحد للخميس من الساعة الـ 10 حتى الـ 3 عصراً، منوهةً بأن هذه المواعيد سارية حتى تاريخ 22 رمضان الجاري.
وفق “أخبار 24”.