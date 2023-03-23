رونالدو كلمة السر.. وكيل أبوجبل يكشف كواليس إنهاء أزمته مع النصر

كشف وكيل الحارس المصري محمد أبوجبل، نواف المهدي، عن كواليس إنهاء أزمة اللاعب مع نادي النصر، لافتًا إلى أن تواجد كريستيانو رونالدو في صفوف الأخير ساهم في غلق هذه القضية.
وقال وكيل أبو جبل في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس 1″، إنه بعد فترة طويلة من المفاوضات تم التوصل إلى حل من أجل إنهاء الأزمة، خاصة أن كل طرف كانت له وجهة نظر معينة، ثم تم اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، وبعدها العودة إلى طاولة المفاوضات مجددًا.
وأضاف المهدي أن المحكمة لديها العديد من الاعتبارات للحكم في مثل هذه القضايا، خاصة أن اللاعب وقع مقابل مبلغ مالي، وبالتالي طالب النصر بهذا المبلغ.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن مسئولي النصر يريدون غلق كل القضايا، لذا تم وضع هذه النقطة في الاعتبار وبالتالي توضيح الأمر بشكل كامل أمام أبوجبل.
وتحدث وكيل أبو جبل عن فرص انضمام الحارس لأحد الأندية السعودية في الموسم المقبل، قائلاً: إنه حال تواجد الحارس الدولي في دوري روشن الموسم المقبل كان الهدف أن يكون حاضرًا في جو خال من المشاكل، ويكون متاحا له التألق مثل المحترفين المصريين أحمد حجازي وطارق حامد.