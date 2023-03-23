ثبات حمدالله وعودة تاليسكا وتاريخ رونالدو.. الصراع يشتعل بين هدافي دوري روشن

تعول كل فرق دوري روشن على لاعبي الخط الهجوم من أجل قيادة الفرق إلى تحقيق الانتصارات، وبالنظر إلى قائمة الهدافين سنجد أن هناك أسماء بالفعل تمكنت من صناعة الفارق، وهو ما انعكس على ترتيب فرقهم في الجدول قبل فترة التوقف الدولي.
ويتصدر مهاجم الاتحاد، النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله قائمة هدافي دوري روشن؛ بعد نهاية الجولة 21 من عمر المسابقة برصيد 15 هدفاً.
وفي سباق الهدافين، عاد مهاجم النصر تاليسكا للتقدم مرة أخرى، ووصل إلى الهدف الرابع عشر، وفي المركز الثالث يأتى مهاجم الشباب، كارلوس جونيور, برصيد 12 هدفا، وبنفس العدد من الأهداف جاء مهاجم الهلال، إيغالو.
وفي المركز الخامس، حل لاعب الفتح فراس البريكان برصيد 10 أهداف، ثم في المركز السادس، مهاجم النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو, برصيد 9 أهداف.
جدول الترتيب
ولا يمكن النظر إلى قائمة هدافي دوري روشن دون الإشارة إلى شكل جدول الترتيب في الوقت الراهن، ويحافظ الاتحاد على الصدارة بفارق نقطة واحدة عن النصر قبل تسع جولات من النهاية، وتراجع الشباب صاحب المركز الثالث بفارق ست نقاط عن القمة، ويبقى الهلال في المركز الرابع بفارق 11 نقطة، لكن تتبقى له مباراتان.
ثبات حمدالله
ويتألق المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد هذا الموسم، فقد قاد الفريق للفوز في العديد من المباريات في دوري روشن هذا الموسم وآخرها تسجيله هاتريك في فوز كاسح لفريقه 5-1 على الفتح في آخر المباريات قبل فترة التوقف الدولي.
ولا يقتصر تألق حمدالله على دوري روشن فقط، فقد نجح في قيادة الاتحاد للفوز بلقب كأس السوبر، ليعود الفريق إلى منصات التتويج بعد غياب دام 5 سنوات.
عودة تاليسكا
وفي المركز الثاني في قائمة الهدافين يأتي مهاجم النصر، البرازيلي أندريسون تاليسكا، الذى ظل لعدة أسابيع متربعا على صدارة الهدافين إلا أنه تعرض لإصابة أبعدته لعدة أسابيع قبل التعافي والعودة مؤخرًا.
وشارك تاليسكا في آخر مباراة للنصر في الدوري أمام أبها قبل التوقف، وسجل هدفا في فوز فريقه من ركلة جزاء تنازل عنها كريستيانو لدعم زميله بعد فترة غياب.
إيغالو يتألق
أمّا محترف الهلال، النيجيري إيغالو فإنه يقدم مستوي جيدل مع الهلال هذا الموسم، وساهم في العديد من الأهداف ليس فقط في دوري روشن إنما بكافة المسابقات التي شارك فيها الهلال، سواء في كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا.
وسجل إيغالو 4 أهداف خلال مباريات الهلال الأخيرة، أمام التعاون والاتفاق بدوري روشن، وضد الفتح بربع نهائي كأس الملك.
استقرار كارلوس جونيور
فيما يقدم المحترف البرازيلي كارلوس جونيور مستوي جيدا مع الشباب هذا الموسم، وساهم في فوز الفريق في عدد من المباريات.
ويعيش كارلوس جونيور حالة من الاستقرار مع الشباب وتم ترجمتها من خلال تجديد عقده من قبل إدارة النادي حتى نهاية موسم 2027.
فراس البريكان “استثنائي”
سجل لاعب الفتح فراس البريكان رقما استثنائيا خلال مشاركته في الدوري هذا الموسم بعدما وصل إلى 10 أهداف، كأول لاعب سعودي يصل لهذا الرقم.
كان فراس البريكان حصد لقب أفضل لاعب واعد خلال الجولات التي أُقيمت خلال شهر أكتوبر الماضي من دوري روشن، ما جعل الجميع يتوقع تقديمه موسما جيدا.
الأسطورة رونالدو
ورغم أن النصر تعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الشتوية فإنه لم ينتظر كثيرًا ودخل في سباق هدافي المسابقة بأهدافه وأرقام استثنائية، كعادته مثلما يفعل في أى مكان يلعب فيه.
ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدفه الأول في “مرسول بارك” ملعب النصر منذ انتقاله من مانشستر يونايتد من ركلة حرة بعيدة المدى خلال الفوز 2-1 على أبها، بعد انتفاضة متأخرة.
وأحرز الأسطورة البرتغالية ثمانية أهداف سابقة في الدوري خارج معقل النصر، وانتظرت جماهير “العالمي” طويلاً للاحتفال بقفزته الشهيرة وذلك قبل التوقف الدولي، وكان متحمسًا للغاية بعد إخفاقه في هز الشباك في آخر ثلاث مباريات.
وفق “أخبار 24”.