“استبعاد ومواصلة تأهيل”.. مستجدات معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة فنزويلا

يستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الفنزويلي وديًا مساء يوم غد الجمعة الموافق 24 مارس الجاري على أن يلتقي نظيره البوليفي بعدها بأربعة أيام على استاد الأمير عبدالله الفيصل.
وانتظمت القائمة التي اختارها المدير الفني الفرنسي للأخضر، هيرفي رينارد، بمعسكر في محافظة جدة انطلق يوم 20 مارس على أن ينتهي يوم 28 من شهر مارس الجاري، تزامنًا مع أيام (فيفا) في شهر مارس 2023.
واستبعد في وقت لاحق المدير الفني للأخضر، رينارد كلاً من حارس المرمى نواف العقيدي بسبب الإصابة وضم بدلاً منه أسامة المرمش، فيما استبعد قبلها سامي النجعي وضم بدلاً منه عبدالله الحمدان.
واكتفى ثنائي الأخضر سالم الدوسري وحسان التمبكتي على هامش التدريبات الجماعية للأخضر بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، فيما اكتفى اللاعب عبدالرحمن العبود بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.وفق “أخبار 24”.
ويواصل المنتخب الوطني تدريباته اليوم الخميس عند الساعة العاشرة مساءً على “استاد الأمير عبدالله الفيصل”، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام.