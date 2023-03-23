نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “استبعاد ومواصلة تأهيل”.. مستجدات معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة فنزويلا
23/03/2023   8:27 ص

“استبعاد ومواصلة تأهيل”.. مستجدات معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة فنزويلا

+ = -
703

يستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الفنزويلي وديًا مساء يوم غد الجمعة الموافق 24 مارس الجاري على أن يلتقي نظيره البوليفي بعدها بأربعة أيام على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وانتظمت القائمة التي اختارها المدير الفني الفرنسي للأخضر، هيرفي رينارد، بمعسكر في محافظة جدة انطلق يوم 20 مارس على أن ينتهي يوم 28 من شهر مارس الجاري، تزامنًا مع أيام (فيفا) في شهر مارس 2023.

"استبعاد ومواصلة تأهيل".. مستجدات معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة فنزويلا

واستبعد في وقت لاحق المدير الفني للأخضر، رينارد كلاً من حارس المرمى نواف العقيدي بسبب الإصابة وضم بدلاً منه أسامة المرمش، فيما استبعد قبلها سامي النجعي وضم بدلاً منه عبدالله الحمدان.

المنتخب السعودي

واكتفى ثنائي الأخضر سالم الدوسري وحسان التمبكتي على هامش التدريبات الجماعية للأخضر بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، فيما اكتفى اللاعب عبدالرحمن العبود بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.وفق “أخبار 24”.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته اليوم الخميس عند الساعة العاشرة مساءً على “استاد الأمير عبدالله الفيصل”، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام.

“استبعاد ومواصلة تأهيل”.. مستجدات معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة فنزويلا

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885255482.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.