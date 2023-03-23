الاتحاد والنصر.. صراع محتدم على لقب دوري روشن

يتميز دوري روشن السعودي هذا الموسم باحتدام المنافسة سواء على القمة من أجل حصد اللقب أو القاع من أجل تجنب الهبوط.
ويبرز اسم كل من النصر والاتحاد كأكثر فريقين مرشحين لنيل اللقب هذا الموسم في ظل الفارق الضئيل بينهما في النقاط إضافة إلى جاهزيتهما سواء على صعيد العناصر الفنية أو التدعيمات، فيما عانى الهلال من كثرة الإصابات والانشغال بالمشاركة القارية والدولية سواء في كأس العالم للأندية أو دوري أبطال آسيا.
وقبل التوقف الدولي، وتحديدًا بعد مرور 21 جولة من عمر دوري روشن، يشير جدول الترتيب العام إلى تصدر الاتحاد برصيد 50 نقطة، وخلفه النصر برصيد 49 نقطة، ويتواجد الشباب في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.. فما هو وضع الفريقين حتى الآن؟
بطل السوبر
بالنسبة للمتصدر في الوقت الراهن الاتحاد فإنه يقدم موسمًا جيدًا حتى الآن على كل الأصعدة سواء في السير بخطى متميزة في دوري روشن أو باقي البطولات، وليس هذا فحسب بل إنه عاد لمنصات التتويج بعد غياب دام لمدة 5 سنوات بعدما توّج بطلا لكأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه.
ويمتلك الاتحاد هذا الموسم حالة من الاستقرار الفني بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو، وتألق العديد من العناصر الأساسية مثل مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، والقائد أحمد حجازي في خط الدفاع، وفي الهجوم يتألق كل من البرازيلي رومارينيو والمغربي عبد الرزاق حمدالله.
ويتصدر مهاجم الاتحاد، النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله قائمة هدافي دوري روشن؛ بعد نهاية الجولة 21 من عمر المسابقة برصيد 15 هدفاً.
وعلى صعيد العناصر الغائبة في صفوف الاتحاد فإن أبرز التغييرات تمثلت في افتقاد جهود مدافعه الدولي مهند الشنقيطي بعدما تعرض لإصابة عبارة عن قطع في وتر العضلة الضامة خلال مواجهة الاتفاق في دوري روشن مما جعل موسمه ينتهي مبكرًا.
صفقة تاريخية
أمّا النصر فإنه تلقى دفعة هائلة خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد الصفقة التاريخية باستقدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وشهد انضمام كريستيانو إلى النصر حالة من التفاعل على الصعيد العالمي، خاصة أن البعض شكك في قدرة الدون على تقديم مردود فني في الملعب لكنه حتى الآن تمكن من ممارسة هوايته الخاصة بتسجيل الأهداف.
وسجل رونالدو سوبر هاتريك تاريخيًا في شباك الوحدة، كان الأول له في الملاعب منذ 10 سبتمبر 2019، بالإضافة إلى أنه أصبح أول لاعب يسجل “سوبر هاتريك” في دوري روشن للمحترفين بمسماه الجديد، فضلًا عن تسجيل اسمه كأسرع لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يسجل سوبر هاتريك، إذ احتاج لثلاث مباريات فقط ليسجل في المباراة الثالثة “السوبر هاتريك”.
ولم يكتف رونالدو برباعيته أمام الوحدة، ليعود سريعًا إلى طريق تحطيم الأرقام القياسية مسجلًا هاتريك في شباك ضمك أصبح به أسرع لاعب يسجل 2 هاتريك في تاريخ دوري المحترفين وذلك بعد 5 مباريات فقط.
ويصب النصر تركيزه على الدوري والكأس أيضًا بعدما خسر بطولة كأس السوبر بعد هزيمته من الاتحاد في الدور قبل النهائي.
غياب مؤثر
وعانى النصر عدة إصابات على مدار الموسم لكن أبرزها بالتأكيد إصابة حارس مرماه دافيد أوسبينا مبكرًا بعد تعرضه لإصابة عبارة عن كسر في إحدى عظام المرفق.
وتعرض حارس النصر دافيد أوسبينا، للإصابة خلال مشاركته في مواجهة الشباب بالجولة الـ 13 بدوري روشن.
وبسبب إصابة أوسبينا اضطر النصر للتعاقد مع حارس المرمى الأرجنتينى أوجوستين روسى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
على الصعيد الفني، يحاول المدرب الفرنسي رودي غارسيا فرض نظامه ورؤيته الفنية على الفريق من أجل اقتناص اللقب في النهاية، خاصة أنه يمتلك خطاً هجومياً قوياً يضم كلاً من المهاجم البرازيلي أندريسون تاليسكا وبالتأكيد كريستيانو رونالدو.
وفق “أخبار 24”.