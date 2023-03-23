قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إنها خصصت موقع مجمع خامي الرمل والردميات بالجبيهة في محافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، بمساحة 39.6 كيلومتر مربع، كمجمع للأنشطة التعدينية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن قرار الوزارة يؤكد حرصها للحفاظ على المواقع التعدينية واستخدامها لما خُصِصت له، والحفاظ عليها من التجاوزات غير النظامية.
وأكد الجراح أن الوزارة تراعي عدم الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار.
وأبان أن الوزارة تسعى إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وزيادة ثقة المستثمرين فيه، إضافة إلى تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع، وتحفيز المجتمعات المحلية للمشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين.
يذكر أن الوزارة تهدف إلى تنمية المناطق المجاورة للمناطق التعدينية عن طريق توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، وتسعى إلى وضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، والتقيد بالاشتراطات البيئية اللازمة، وإغلاق المواقع التعدينية المستغلة.
وفق “أخبار 24”.