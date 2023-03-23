10 أطعمة تمد الجسم بالطاقة طوال اليوم في رمضان

نصح خبراء تغذية بتناول 10 أطعمة خلال شهر رمضان كونها غنية بالمغذيات وتحافظ على الطاقة وتمنح القدرة على مواصلة العمل طوال اليوم بقوة وحيوية.
وأوضح الخبراء أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة والبروتينات تعتبر أفضل الخيارات للطاقة طوال اليوم، لأن الهدف هو الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم وتجنب تلك الارتفاعات والانخفاضات الشديدة التي تجعل الشخص يشعر بالجوع والإنهاك.
ووفق ما نقله موقع “Eat This Not That”، عن خبراء التغذية فإن هذه الأطعمة هي:
1- الأفوكادو
جرى التوصية بتناوله لأنه مليء بالألياف والدهون الصحية، وكلاهما يتم هضمه بشكل أبطأ من الكربوهيدرات البسيطة، ويوفر طاقة أكثر استدامة.
2- السبانخ
هي غنية بالحديد، وضرورية إذا كان الشخص يتوق إلى زيادة الطاقة، لأن نقص الحديد في الجسم يمكن أن يقلل من تدفق الأكسجين إلى الدماغ، مما يجعل الشخص يشعر بالإرهاق.
3- فول وفاصوليا
أوصى الخبراء بتناول الفول والفاصوليا المجففة لاحتوائهما على نسبة عالية من الألياف والتي من شأنها استقرار نسبة السكر في الدم، وهذه الألياف تزيد من الوقت العابر في القناة الهضمية، وبالتالي تقلل من وقت الهضم والامتصاص وتؤدي إلى الشعور بالشبع لفترة أطول.
4- العدس
العدس غني بالحديد الذي هو مهم لصنع خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، كما يساعد الحديد الجسم على إنتاج الطاقة، إذا لم يتم تناول كمية كافية من الحديد، فمن المحتمل أن يشعر المرء بالتعب والخمول.
5- البيض
البيضة الكاملة بما يشمل الصفار، هي أفضل خيار للأطعمة التي تمد بالطاقة فإن تناول بيضة مسلوقة يمنح طاقة دائمة، ويساعد البروتين والدهون الصحية في البيض على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.
6. اللوز وعين الجمل
اللوز يعطي دفعة من الطاقة، لأنه مليء بالبروتين والألياف والدهون الصحية للقلب ويمنح الشعور بالشبع لأنه غني بالمعادن والفيتامينات التي تساعد على دعم إنتاج الطاقة، كما أن عين الجمل هو أحد أنواع المكسرات الغنية بأحماض “أوميغا-3” الدهنية التي تعطي شعورًا بالشبع والنشاط في آن واحد.
7- حبوب عالية الألياف مع الحليب
عند دمج الحبوب الغنية بالألياف، مثل حبوب النخالة، مع البروتين مثل الحليب، فإنه يتم الحصول على طاقة مستدامة، لأنها تحتوي على الألياف الغذائية والغنية بالكربوهيدرات، التي يتم هضمها ببطء، فتعطي شعوراً بالشبع لفترة أطول.
8- الجبن والتفاح
يمكن الحصول على مزيج البروتين من الجبن والألياف والكربوهيدرات من التفاح، مع إمكانية إضافة مزيد من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور التي تعطي الجسم احتياجاته من الفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية والألياف.
9- البطيخ والشمام
كونهما يحتويان على نسبة عالية من الماء نحو 90% والتي يمكن أن تساعد على عدم الشعور بالظمأ لفترة أطول مما يقلل من حالات التعب والإرهاق.وفق “أخبار 24”.
10- الموز
كونه يتكون من 3 أنواع مختلفة من السكر (الفركتوز والغلوكوز والسكروز) والتي يتم امتصاصها في الدم بسرعات مختلفة، مما يعني أن الشخص لن يعاني لاحقًا انخفاض الطاقة لأن السكروز سيبقي مستويات الدم ثابتة.