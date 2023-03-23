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جديد المحليات > مكة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. وطريف الأدنى
23/03/2023   1:56 م

مكة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. وطريف الأدنى

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توقع تقرير للمركز الوطني للأرصاد، أن تسجل درجة الحرارة العظمى على مكة المكرمة 33 درجة، كأعلى مناطق المملكة حرارة، في حين أدناها في طريف بـ8 درجات.

وأضاف المركز أن المدينة المنورة تسجل ثاني أعلى درجة حرارة بـ32 درجة، ثم جدة 30 درجة، بينما تعد الطائف ثاني المناطق انخفاضًا في درجات الحرارة بـ9 درجات، ثم القريات 10 درجات.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني دعت إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول الأمطار الرعدية والعواصف الترابية التي تؤثر في معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الجمعة وحتى الإثنين المقبل.

انفوجرافيك

وفق “أخبار 24”.

مكة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. وطريف الأدنى

جديد المحليات
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