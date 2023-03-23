نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “رئاسة الحرمين” تبدأ استقبال طلبات الاعتكاف بالمسجد الحرام
23/03/2023   3:33 م

“رئاسة الحرمين” تبدأ استقبال طلبات الاعتكاف بالمسجد الحرام

+ = -
664

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الخميس)، بدء استقبال طلبات الراغبين في التسجيل للاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان، عبر تطبيق نُسك.

وأوضحت رئاسة الحرمين أنها جهزت مواقع الاعتكاف لتستوعب ما يقارب 2.5 ألف معتكف وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لهذا العام.

وأضافت أنه تم تخصيص بدروم توسعة الملك فهد “للرجال”، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في التوسعة السعودية الثالثة “للرجال والنساء”، مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتكفين. وفق “أخبار 24”.

“رئاسة الحرمين” تبدأ استقبال طلبات الاعتكاف بالمسجد الحرام

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885255550.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.