“رئاسة الحرمين” تبدأ استقبال طلبات الاعتكاف بالمسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الخميس)، بدء استقبال طلبات الراغبين في التسجيل للاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان، عبر تطبيق نُسك.
وأوضحت رئاسة الحرمين أنها جهزت مواقع الاعتكاف لتستوعب ما يقارب 2.5 ألف معتكف وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لهذا العام.
وأضافت أنه تم تخصيص بدروم توسعة الملك فهد “للرجال”، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في التوسعة السعودية الثالثة “للرجال والنساء”، مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتكفين. وفق “أخبار 24”.