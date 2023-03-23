تركز على دور المرأة.. إطلاق الحملة التوعوية لدعم القطاع غير الربحي

أطلقت مؤسسة الملك خالد، اليوم (الخميس)، الحملة التوعوية لدعم القطاع غير الربحي لعام 2023م، احتفاء بشهر الخير والعطاء الذي تنشط فيه أعمال الجمعيات لخدمة المجتمع لا سيما الفئات الأشد حاجة.
وقالت المؤسسة إنها تركز في العام الرابع للحملة؛ على التوعية المجتمعية بدور المرأة في تأسيس باكورة المنظمات غير الربحية في المملكة، وإبراز أثر الانضمام إلى القطاع كعاملين أو متطوعين أو مؤسسين للمبادرات والكيانات غير الربحية، والتوعية حول سلامة الإجراءات المالية في القطاع وإحكام حكومته في رؤية المملكة 2030.
وأضافت أنها رصدت منذ إطلاق الحملة ارتفاع ثقة المجتمع في القطاع غير الربحي في عام 2022 مقارنة بعام 2017 م، إذ انخفض انعدام الثقة في نزاهة المنظمات غير الربحية من 28% في عام 2017 إلى 11% بين أفراد المجتمع اليوم. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها تشجع الأفراد والجهات على مضاعفة الجهود خلال شهر رمضان لدعم الجمعيات غير الربحية في المملكة، لما للجمعيات من دور جوهري في النماء والازدهار المجتمعي، موضحة أنه يمكن للمهتمين بالمشاركة في الحملة متابعة منصات برنامج تصميم السياسات وكسب التأييد للمؤسسة عبر “تويتر”، و”انستجرام”، و”تيك توك”.
يذكر أن مؤسسة الملك خالد هي مؤسسة خيرية أنشئت عام 2001م، وتعمل على تعزيز الفرص المتكافئة في المجتمع السعودي، وبناء قدرات القطاع غير الربحي وزيادة أثره الاجتماعي والتنموي، والإسهام في دعم صناع القرار في تطوير السياسات الوطنية؛ لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأشد حاجة.