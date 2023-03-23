نائب وزير الصناعة يزور مصنع الخزف السعودي

زار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، مصنع الخزف السعودي؛ وذلك في إطار دعم الوزارة لصناعة السيراميك المحلية.
وقالت الوزارة إن الزيارة تهدف للاطلاع على منتجات المصنع، وفهم التحديات التي قد تواجه قطاع صناعة السيراميك في المملكة، وسبل معالجتها بما يضمن تعزيز نمو القطاع واستدامه.
وأضافت أن الزيارة تأتي في إطار دعم الصناعات المحلية في جميع القطاعات وبشكل خاص المرتبطة بالتعدين، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية في عكس صورة إيجابية المنتج الوطني، وتعزيز قدرته على المنافسة. وفق “أخبار 24”.