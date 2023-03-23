تعاون بين “أرامكو” و “سامسونج” لتوطين شبكات 5G الصناعية بالمملكة

وقَّعت شركة أرامكو السعودية مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة؛ لتحديد الخطط الأولية لتعاون استراتيجي يستهدف توطين المنظومة الصناعية لتقنية الجيل الخامس في المملكة، بداية من الشبكات الخاصة.
وأوضحت أرامكو أن التعاون المقترح يهدف إلى الإسهام في التحول الرقمي للقطاعات الصناعية المختلفة في المملكة، مثل الطاقة والبتروكيميائيات والتصنيع، وذلك من خلال الاستفادة من تقنيتي الجيل الرابع والجيل الخامس المتقدمة التي بإمكانها توفير اتصالات آمنة وسريعة وموثوقة لتلبية متطلبات الأعمال المهمة في مختلف الأنشطة الصناعية. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الشركتين تعتزمان المساعدة في الوصول إلى استخدام تقنية الجيل الخامس الصناعية المتقدمة في الاتصالات عالية الأهمية.
وتأتي هذه الخطوة عقب الإطلاق الأخير لشركة أرامكو الرقمية التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.