“موديز” تغير نظرتها المستقبلية لـ”الاستثمارات” إلى إيجابية فئة A1

غيرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيف الصندوق ائتمانياً عند الفئة.(A1)
ويعكس منح “موديز” الصندوق تصنيف (A1) الجدارة الائتمانية له لتؤدي عند ربطها بمنهجية التصنيف المعتمدة إلى نتيجة Aa2 حسب تقييم الأداء.
واعتمدت “موديز” عدة عوامل عند إصدارها لتصنيف الصندوق، ومن أهمها: حجم الأصول تحت الإدارة، المدعومة بالنمو المستدام لعوائد الصندوق الاستثمارية، والجودة العالية لمحفظة الصندوق الاستثمارية.
كما اعتمدت على تنوع القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق على الصعيدين المحلي والدولي، ومركز الصندوق المالي القوي مع نسب اقتراض منخفضة وتغطية عالية لتكلفة الفائدة، إضافةً إلى السيولة العالية للصندوق. وفق “أخبار 24”.
وكان الصندوق أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، تضمنت أول إصدار بمدة 100 سنة من صندوق سيادي، ثم أعلن لاحقاً عن إتمام الإصدار الثاني لسنداته الخضراء الدولية في فبراير 2023، لتمويل وإعادة تمويل مشاريع الصندوق الخضراء؛ تماشياً مع إطار عمل التمويل الأخضر الخاص به.