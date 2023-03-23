إعادة بناء مسجد القبلي بالمواد الطبيعية على الطراز النجدي

أعاد مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية بناء مسجد القبلي، الذي يقع في حي منفوحة بالرياض، أحد أقدم أحياء المدينة.
ويعود عمر مسجد القبلي إلى أكثر من 300 عام، حيث بني في العام 1100هـ، ثم أمر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – بإعادة بنائه في العام 1364م، وهو أقرب المساجد لقصر الإمارة، وسيتسع إلى 400 مصلٍّ بعد انتهاء أعمال الصيانة.
وتقدر مساحة المسجد قبل الترميم بـ 642.85 م²، فيما ستبلغ بعد التطوير 804.32 م²، بالطراز النجدي الذي يستخدم تقنيات البناء بالطين وتوظيف المواد الطبيعية، ويعرف عنه قدرته على التعامل مع البيئة المحلية والمناخ الصحراوي الحار.
يُشار إلى أن المرحلة الثانية ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد شملت 30 مسجداً في جميع مناطق المملكة، بواقع 6 الرياض، و5 في مكة المكرمة، و4 في المدينة المنورة، و3 في عسير، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما في الجوف وجازان، ومسجد واحد في كل من: الحدود الشمالية، وتبوك، والباحة، ونجران، وحائل، والقصيم.
وفق “أخبار 24”.