بـ 217 مصنعاً.. إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “مصانع المستقبل”

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إطلاق المرحلة الثانية، من برنامج “مصانع المستقبل”، التي تستهدف مصانع الشريحة الأولى المكونة من 217 مصنعاً، والتي حققت مستوى متقدماً في التقييم الذاتي وفق معيار SIRI، بمعدل 2.4.
ويهدف برنامج “مصانع المستقبل”، الذي انطلق في 2022، إلى تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة ذات المهارات والأجور المنخفضة إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع؛ للرفع من تنافسية الصناعة الوطنية وجودتها والمساهمة في خلق وظائف نوعية للكوادر الوطنية.
وأوضحت الوزارة، أن المرحلة الحالية تركز على التحقق من نتائج التقييم الذاتي، حيث سيتم توزيع المصانع في مسارات تشمل المصانع المصنفة على أنها “متقدمة”، والتي تتجاوز درجة 2.4 في التقييم المدقق حسب معيار SIRI، ويوفر البرنامج عدداً من الحوافز لهذه الفئة من المصانع وتكريمها.
وبينت، أن المصانع التي لم تتجاوز الدرجة المحددة في التقييم الذاتي ستكون مؤهلة للحصول على عدد من الحوافز التي تمكنها من التحول عبر الخطط التي يضعها المصنع لإحراز نتائج متقدمة في التقييم المدقق لقياس مستوى اعتماد المصنع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة، عقدت أكثر من 13 ورشة عمل تفصيلية للتعريف بالبرنامج مع المصانع المستهدفة في الشريحة الأولى حضرها أكثر من 140 مصنعاً، حيث تم تقسيم المصانع في البرنامج إلى 4 شرائح حسب رأس المال، تتصدرها الشريحة الأولى التي يبلغ رأس مالها أكثر من 500 مليون ريال.