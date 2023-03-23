تتيح تحديث مراحل البناء.. “العقاري” يطلق خدمة إلكترونية لمستفيدي “البناء الذاتي”

أطلق صندوق التنمية العقارية خدمة إلكترونية تُتيح لمستفيدي مُنتج “البناء الذاتي” تحديث مراحل البناء.
وأوضح “الصندوق العقاري” أن الخدمة تُتيح لمستفيدي البناء الذاتي ممن أكملوا 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي أو المستفيدين قيد الإنشاء الذين لم يُكملوا مراحل البناء خلال المدة المحددة من تاريخ توقيع عقودهم، إمكانية تحديث مراحل بناء السكن، بما يؤكد التزامهم بمباشرتهم البناء، وصولًا إلى تملك السكن خلال المدة الزمنية التي نصت عليها العقود.
وأضاف الصندوق أن المستفيد يستطيع تحديث بياناته من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للصندوق، وإكمال البيانات المطلوبة، لتتم بعد ذلك زيارة مُقيم من الصندوق للموقع، الذي يرفع بدوره تقريرًا بحالة البناء، حيث يتم تحديث حالة البناء تلقائيًا بعد المعاينة، ويصل المستفيد إشعار باستمرارية الدعم. وفق “أخبار 24”.
وتهدف الخدمة إلى حوكمة المنتجات التمويلية، لضمان مباشرة المستفيد مراحل بناء مسكنه ومتابعتها وفق المعايير الهندسية والفنية المعتمدة، ولتسهيل رحلة التملك خلال المدة الزمنية التي نصت عليها العقود التمويلية ولائحة الدعم السكني.