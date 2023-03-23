“سلمان للإغاثة” يوزع سلالاً غذائية في عدد من الدول

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إغاثية في عدد من الدول منها باكستان والسودان ومقدونيا الشمالية.
ووزع المركز 19 طناً من السلال الغذائية في مدينة تيتوفا بجمهورية مقدونيا الشمالية، استفاد منها ألفا فرد، كما وزع 1.450حقيبة إيوائية في منطقة لاركانا التابعة لإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 10.150 فردًا.
كما وزع المركز 6 أطنان و300 كيلو غرام من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة سكنداري بجمهورية كوسوفو استفاد منها 500 فرد بواقع 100 أسرة من الفئات الأكثر احتياجاً، و12 طنًّا من السلال الغذائية في مدينة غلازوية التابعة لمحافظة كولين بجمهورية بنين، استفاد منها 1.200 فرد.
وفي السودان وزع المركز 700 سلة غذائية في محلية التضامن بولاية جنوب، استفاد منها 5.296 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى 300 سلة غذائية في مقاطعة كوماسي بجمهورية غانا، كما وزع أكثر من 1.400 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة لاركانا بإقليم السند بباكستان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان لإغاثة الدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.
وفق “أخبار 24”.