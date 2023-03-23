مختصة : “العصبية” في رمضان سببها نقص سكر الدم والنيكوتين

مع بداية شهر رمضان يعاني بعض الأشخاص من تعكّر المزاج والتوتر والعصبية أثناء الصيام، ويبدو عليهم انفعال زائد غير مبرر، قد يصل للشجار والتلفظ، وقد لا يدري الشخص سبب ذلك.
وترجع بعض الدراسات السبب إلى تغير بعض السلوكيات المعتادة قبل شهر الصيام، وخاصة ما يتعلق بالطعام والشراب وأسلوب الحياة، إضافةً إلى أسباب أخرى.
وأوضحت الإخصائية النفسية روان حبال لـ “أخبار 24” أنه أثناء الصيام في شهر رمضان أو في غيره، تظهر العصبية في التصرفات، وأنه عندما يقل السكر في الدم يتسبب ذلك في توتر وقلق ما يسبب اضطراباً وهياجاً في القلب.
وبينت أن هناك سبباً آخر هو نقص النيكوتين أثناء فترة الصيام، والذي اعتاد المدخنون عليه أثناء وقت الإفطار، مضيفةً أنه للتغلب أو تخفيف العصبية أثناء الصيام؛ يجب أن تُمارس تمارين الاسترخاء يومياً قبل رمضان بشهر أو أسبوعين، والتدريب على تخفيف النيكوتين تدريجياً.
مختصة لـ”#أخبار24“: العصبية في #رمضان سببها نقص سكر الدم والنيكوتينhttps://t.co/gtbKL33WDf pic.twitter.com/X1SasT2qKy
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 23, 2023