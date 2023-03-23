مؤشر السوق ينهي أولى جلسات رمضان على ارتفاع بـ0.9%

أنهى مؤشر السوق، أولى جلسات شهر رمضان المبارك، اليوم (الخميس)، على ارتفاع بنسبة 0.9%، مغلقاً عند 10446 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال.
وتصدر سهما رعاية والكثيري ارتفاعات اليوم بنسبة 10% عند 87.30 ريال و50.60 ريال، على التوالي، فيما ارتفع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو، بأكثر من 1% عند 73.50 ريال، و32.15 ريال، على التوالي.
كما صعد سهم التموين، بنسبة 5% عند 85.10 ريال، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 1.3 مليون سهم، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الرابع 2022 إلى 107.1 مليون ريال.
في المقابل، أغلق سهم الدوائية على انخفاض، عند 22.92 ريال؛ عقب الإعلان عن تسجيل خسائر بقيمة 107.2 مليون ريال في الربع الرابع 2022. وفق “أخبار 24”.
فيما تصدر سهم ثمار، تراجعات اليوم بنسبة 10% عند 48.25 ريال، بتداولات كثيفة بلغت نحو 11 مليون سهم، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.