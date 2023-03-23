تحت قيادة إيميليانو.. الهلال يستأنف تدريباته بعد الإجازة

استأنف فريق الهلال تدريباته، مساء اليوم الخميس، بعد الإجازة تحت إشراف إيميليانو مساعد المدرب رامون دياز.
ولم يتحدد موعد عودة المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز .
وخصص جواو أوليفيرا، رئيس الجهاز المختص بالتغذية بفريق الهلال، برنامجًا خاصًا للاعبين خلال شهر رمضان.
ويسعى الجهاز الفني لفريق الهلال لمحافظة اللاعبين على معدل الأوزان المثالية، وكسب السعرات الحرارية والبروتينات والفيتامينات المطلوبة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الجهاز الفني لفريق الهلال، قد منح اللاعبين إجازةً لمدة أربعة أيام عقب نهاية مواجهة الاتفاق الماضية.