منع دخول الشاحنات الرياض وجدة بهذه الأوقات في رمضان

حددت الإدارة العامة للمرور، الأوقات التي تُمنع فيها الشاحنات من دخول مدينة الرياض ومحافظة جدة ومنطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح “المرور”، أن الشاحنات تُمنع من دخول مدينة الرياض ما عدا الخدمات من 8 صباحاً إلى 2 صباحاً، والخدمات فترتان الأولى من 8 صباحاً إلى 12 ظهراً والثانية من 3 مساءً إلى 6 مساءً، وذلك من الأحد إلى الخميس.
وأضاف بأنها تُمنع من دخول مدينة الرياض ما عدا الخدمات من 4 مساءً إلى 8 صباحاً، والخدمات فترتان الأولى من 4 مساءً إلى 6 مساءً والثانية من 9 مساءً إلى الواحدة صباحاً، وذلك خلال يومَي الجمعة والسبت.
ونوه إلى منع دخول الشاحنات على امتداد طريق مكة (خريص) ما بين مخرج 13 حتى السفارات شرقاً وغرباً، وعلى طريق الملك فهد من مخرج 4 حتى ميدان الجزائر (ديراب) شمالاً وجنوباً.
ولفت إلى أن دخول شاحنات خدمات وياتات (التحلية) وضواغط النظافة لمحافظة جدة يكون على مدار الساعة، فيما تُمنع الشاحنات الأخرى من الدخول على فترتين حَسَب أيام الأسبوع. وفق “أخبار 24”.
وأفاد بأنها تمنع من دخول المحافظة خلال الفترة من الأحد إلى الخميس، من 9 صباحاً حتى 7 مساءً، ومن 9 مساءً حتى الواحدة صباحاً ما عدا يوم الخميس حتى 3 صباحاً، والجمعة والسبت من 4 مساءً حتى 7 مساءً، ومن 9 مساءً حتى 3 صباحاً ما عدا السبت حتى الواحدة صباحاً.
وأشار إلى أن أوقات منع دخول الشاحنات في كل من الدمام والظهران والخُبر بالمنطقة الشرقية، يكون من 9 صباحاً إلى 11 صباحاً، ومن 3 مساءً إلى 6 مساءً، ومن 9 مساءً إلى 12 مساءً.