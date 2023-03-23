“الغذاء والدواء” تنصح بغسل التمور جيدًا وحفظها بالتجميد

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بغسل التمر جيدًا قبل تناوله باستخدام ماء حارٍ، للتقليل من بقايا المبيدات والمواد الكيميائية إن وجدت، مع تجنب استخدام المياه المستعملة في الغسل أكثر من مرة.
وأوضحت الهيئة، أن أفضل طريقة لحفظ التمور هي التجميد، وذلك لفعاليتها في خفض الأحياء الدقيقة والعمليات الحيوية والأكسدة للتمر، ويفضل أن يكون التجميد بأقل درجة حرارة ممكنة.
وتُعَدّ طريقة التبريد إحدى الطرق لحفظ التمر، باستخدام عبوات تُسهم في تقليل التعرض للرطوبة، وتصل مدة الحفظ في هذه الطريقة إلى 3 أشهر، كما تستخدم طريقة تجفيف التمور كإحدى طرق حفظه بهدف خفض الرطوبة لمنع نمو الأحياء الدقيقة وتصل فترة الحفظ إلى سنة. وفق “أخبار 24”.