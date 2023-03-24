بعد توقف قلبه.. إنقاذ طفل ابتلع حبة عنب بحفر الباطن

تمكن فريق طبي في محافظة حفر الباطن، من إنقاذ حياة طفل (عامان)، توقف قلبه بسبب ابتلاعه حبة عنب؛ تسببت في اختناقه وانسداد مجرى الهواء.
وقالت صحة حفر الباطن، إن الطفل نقل في بداية الأمر إلى مستشفى الملك خالد العام، فتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي لإعادة الوظائف الحيوية بشكل عاجل، لتستقر حالته.
وأضاف أنه تم نقل الطفل إلى مستشفى الولادة والأطفال، حيث أجريت له الفحوصات السريرية الإشعاعية اللازمة؛ للتأكد من استقرار حالة المخ والوظائف الحيوية، وعمل منظار للقصبة الهوائية للتأكد من خلو المجرى التنفسي من أي عوالق، وقدرة المريض على التنفس بشكل طبيعي. وفق “أخبار 24”.
وأكد الفريق المعالج أن حالة الطفل تحسنت، وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة، بعد التأكد من عدم وجود أي مضاعفات.