“الفحص الدوري” يُعلن أوقات العمل خلال شهر رمضان

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات أوقات العمل في محطات الفحص الدوري خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت الإدارة: إن محطات الرياض (المونسية، والرياض (الشفاء)، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة (المروة)، وجدة (الشفاء)، والدمام، والقصيم، والهفوف، وأبها، وجيزان، ومحطات حائل، وتبوك، وينبع، والطائف، والخرج، ونجران ستعمل من السبت إلى الخميس من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ4 عصراً، ومن الساعة الـ9 مساءً حتى الـ2 صباحاً.
وأوضحت أن محطات الدمام، والهفوف، وحفر الباطن، ستعمل من الساعة الـ9 صباحاً وحتى 3:30 مساءً، ومن الساعة الـ8:30 مساءً حتى الـ3 صباحاً.
وأضافت أن محطات المجمعة، والرس، والجوف، وبيشة، والباحة، والخفجي، بالإضافة إلى محطات: عرعر، ومحايل عسير، ووادي الدواسر، والقريات، والخرمة، ستعمل من السبت إلى الخميس، من الساعة الـ10 صباحاً حتى الـ5 مساءً.
وأبانت الإدارة أن محطة الفحص بالجبيل ستعمل من السبت إلى الخميس، من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ4 عصراً.
وفق “أخبار 24”.