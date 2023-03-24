نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بموافقة الملك.. تزويد الحرمين الشريفين بـ150 ألف نسخة من المصحف الشريف
24/03/2023   11:29 م

بموافقة الملك.. تزويد الحرمين الشريفين بـ150 ألف نسخة من المصحف الشريف

+ = -
755

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تزويد المسجد الحرام، والمسجد النبوي، بـ150 ألف نسخة من المصحف الشريف، وذلك تزامناً مع دخول شهر رمضان وإقبال المسلمين لأداء العمرة والزيارة.

من جانبه رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على عنايتهما بكل ما يخدم القرآن الكريم، ويُسهم في نشر علومه.

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين جعل الاهتمام بالحرمين الشريفين في مقدمة اهتماماته، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ الملك سلمان بن عبدالعزيز ويجعله ذخراً للإسلام والمسلمين. وفق “أخبار 24”.

بموافقة الملك.. تزويد الحرمين الشريفين بـ150 ألف نسخة من المصحف الشريف

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885255701.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.