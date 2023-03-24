بموافقة الملك.. تزويد الحرمين الشريفين بـ150 ألف نسخة من المصحف الشريف

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تزويد المسجد الحرام، والمسجد النبوي، بـ150 ألف نسخة من المصحف الشريف، وذلك تزامناً مع دخول شهر رمضان وإقبال المسلمين لأداء العمرة والزيارة.
من جانبه رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على عنايتهما بكل ما يخدم القرآن الكريم، ويُسهم في نشر علومه.
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين جعل الاهتمام بالحرمين الشريفين في مقدمة اهتماماته، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ الملك سلمان بن عبدالعزيز ويجعله ذخراً للإسلام والمسلمين. وفق “أخبار 24”.