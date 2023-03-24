“الثقافة” تدشن موسم رمضان بالرياض وجدة

دشنت وزارة الثقافة في مدينة الرياض وجدة أمس (الخميس)، مجموعة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية ضمن موسم رمضان بهدف إحياء الموروث الثقافي التاريخي المرتبط بهذا الشهر الفضيل، وعكس العادات والتقاليد التي توارثها المجتمع السعودي.
وتضمنت فعاليات الرياض “الخيمة الرمضانية” المقامة على طريق الملك فهد مقابلة لمركز الملك عبد الله المالي، والتي تقدم للزوار تجارب الإفطار والسحور على أيدي أمهر الطهاة، إضافة إلى منطقة الطفل، وطاولات اللعب والسوق، و فعالية “قرقيعان” وما يصاحبها من أهازيج وعروض حرفية.
كما اشتملت الفعاليات على “حارة رمضان” التي تحتضنها حديقة الندى ومنتزه الحزام، متضمنةً أنشطة تحتفي بالذاكرة الرمضانية في الحواري الشعبية القديمة، وفعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتراث في مركز الملك عبد العزيز التاريخي، و”المستكشف الصغير”، وفعالية “تليد” التي تستضيف عدة جلسات حوارية وورش عمل لاكتشاف تاريخ الفنون التقليدية.
وتشهد المدينة أيضاً مجموعة من المنافسات الرياضية، من أبرزها بطولة موسم رمضان للكرة الطائرة، وبطولة موسم رمضان التصنيفية للبادل، وبطولة موسم رمضان للرياضات الإلكترونية FIFA23.
وأطلقت الوزارة في محافظة جدة فعاليات موسم رمضان والتي تستمر إلى نهاية الشهر، ومن أبرزها، فعاليات “باب البلد” في جدة التاريخية، والمسحراتي، وركن القهوة ودكاكين الحرفيين، وعربات الأطعمة والمقاهي، إضافة إلى “منطقة رؤيتي وطني” التي تتضمن معارضَ متخصصةً في المصحف الشريف، وترميم المساجد التاريخية، والطوابع والعملات القديمة، وتاريخ جدة.
ويقدم الموسم في جدة فعالية “منطقة سرادق رمضان” في جدة التاريخية المشتملة على الخيمة الرمضانية، وسينما أهل أول، وتجربة الأكل، والشخصيات المتجولة، ومسرح العرائس، وفعالية ” مركاز البلد ” المتضمنة عدة مواقع مخصصة للألعاب الشعبية، والرسامين، والحرفيين، والذواقة، والضوء، وفعالية “حكاوى رمضان”، وفعالية “بساط الريح” في مركز جدة سوبر دوم، إضافة إلى تنظيم بطولة موسم رمضان للكرة الطائرة بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للكرة الطائرة
وفق “أخبار 24”.