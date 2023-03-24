لمحاربة الاحتيال المالي.. مذكرة تفاهُم بين وزارة “الموارد البشرية” و”البنوك السعودية”

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس (الخميس) مذكرة تفاهم مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، وذلك في حفل تدشين “المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية”.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز دورهما المشترك لتقديم المبادرات والبرامج التثقيفية والتوعوية للمجتمع ودعم إثراء المعرفة المالية، كان ذلك بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي.
وتركز المذكرة على رفع الوعي المالي عَبْر المنصات الرسمية التابعة لوزارة “الموارد البشرية”، وتقديم المبادرات المؤسسية والتنموية وتشجيع الدراسات والبحوث والاستطلاعات المجتمعية، لنشر الثقافة المالية ومحاربة الاحتيال المالي. وفق “أخبار 24”.
كما تسعى إلى تمكين المستفيدين من البرامج التوعوية للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، والتعاون في نشر برامج رفع الثقافة المالية والادخار عَبْر العديد من الدورات التدريبية.
تأتي هذه الاتفاقية بالتزامن مع يوم المسؤولية الاجتماعية للشركات في السعودية المصادف 23 من شهر مارس، والذي تحتفل به المملكة لأول مرة في سياق اهتمامها بالمسار التنموي وتعزيز ريادتها في هذا المجال.