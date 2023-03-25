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جديد المحليات > بتصاميم عصرية.. تطوير حدائق الرياض
25/03/2023   5:58 ص

بتصاميم عصرية.. تطوير حدائق الرياض

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كشفت أمانة منطقة الرياض، عن تسريع العمل لتطوير وتنمية الحدائق النوعية بتصاميم عصرية حديثة في 43 حياً جديداً بالرياض، مشيرةً إلى أنها نفذت خلال السنوات الماضية 546 حديقة في جميع أحياء العاصمة.

وأوضحت الأمانة أن الأسباب التي دفعتها إلى زيادة المسطحات الخضراء تتضمن اتساع الرقعة الجغرافية للمدينة وكثافة النمو السكاني فيها، منوهةً إلى رفع مستوى الفراغات الحضرية عبر التوسع في هذه الحدائق.

ولفتت إلى أن العاصمة مقبلة على نقلة نوعية في مشاريع حدائق الأحياء، موضحةً أن الهدف من تنفيذ حدائق الأحياء السكنية يتمثّل في خفض الوصول إليها من 15 دقيقة بالسيارة إلى أقل من 10 دقائق سيراً على الأقدام، لافتة إلى استمرار الجهود لإنجاز مشاريع الحدائق النوعية، بما يلبي تطلعات السكان المجتمعية والترفيهية. وفق “أخبار 24”.

بتصاميم عصرية.. تطوير حدائق الرياض

جديد المحليات
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