المملكة: تجاوزنا التحديات.. وتصدرنا دول العالم بصناعة “تحلية المياه”

أكدت المملكة، أنها نجحت في تجاوز العديد من التحديات التي واجهت قطاع المياه لتصل إلى صدارة دول العالم في صناعة “تحلية المياه” بعد استخدام التقنيات الحديثة.
واستعرض وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالعزيز الشيباني، أبرز جهود وإنجازات قطاع المياه في المملكة من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030 التي وضعت الأسس والنظم لاستدامة القطاع، إضافة إلى تبني مفاهيم الإدارة المتكاملة لموارد المياه، واستخدام التقنيات الحديثة في تحلية المياه، والاستفادة من المياه المُجددة في الري.
ونوه إلى جهود المملكة في تبني قضايا المياه حول العالم، وذلك ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، ودعم مشاريع البنى التحتية للمياه في الدول النامية، وكذلك الإسهام في دعم وتشجيع البحث العلمي في المياه عبر تخصيص جائزة عالمية باسم “جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز للمياه”.
جاء ذلك خلال الجلسات الحوارية الجانبية التي أقامتها المملكة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023م بنيويورك، بمشاركة العديد من المؤسسات العالمية الفاعلة في مجال المياه؛ مثل البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وفق “أخبار 24”.
وشارك في الجلسات الجانبية للمؤتمر، عددٌ من المتحدثين من جهات تمثل قطاع المياه بالمملكة، شملت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للري، وشركة المياه الوطنية، إضافة إلى الصندوق السعودي للتنمية، وشركة “أكواباور” ممثلة للقطاع الخاص.