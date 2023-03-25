برعاية خادم الحرمين.. تكريم الفائزات بمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حفل تكريم الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 24.
وحضر الحفل حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، وعدد من صاحبات السمو والمعالي ووكيلات الجامعات والأكاديميات، وقيادات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مناطق المملكة، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن التصفيات الأولية بالمسابقة شارك فيها أكثر من 3000 متسابق ومتسابقة من جميع مناطق المملكة وتأهل منهم 58 متسابقاً و47 متسابقة للتصفيات النهائية، كما استمع أعضاء لجنة التحكيم إلى تلاوات المتسابقين؛ حيث فاز منهم 18 من البنين و18 من البنات، وبلغ مجموع جوائزهم 3.366.000 ريال.
واعتمد آل الشيخ، نتائج وأسماء الفائزات في المسابقة، حيث فازت بالمركز الأول في الفرع الأول أفنان بنت أحمد بخش وحصلت على مبلغ 250 ألف ريال، وفازت بالمركز الثاني شوق بنت عبدالله الحصين وحصلت على مبلغ 225 ألف ريال.
ونالت المركز الأول في الفرع الثاني من المسابقة خلود بنت علي الصيعري وحصلت على مبلغ 150 ألف ريال، وفازت بالمركز الثاني هبة بنت ماجد الصفدي وحصلت على مبلغ 135 ألف ريال، وفازت بالمركز الثالث فاطمة بنت حاتم حافظ وحصلت على مبلغ 120 ألف ريال.
كما فازت بالمركز الأول في الفرع الثالث رويدة بنت أنس زرعة وحصلت على مبلغ 100 ألف ريال، وبالمركز الثاني شهد بنت صالح المحيميد وحصلت على مبلغ 85 ألف ريال، وبالمركز الثالث طيف بنت صليح القرشي وحصلت على مبلغ 70 ألف ريال.
وتصدرت المركز الأول في الفرع الرابع سارة بنت علي العبيد وحصلت على مبلغ 60 ألف ريال، وبالمركز الثاني نجود بنت جابر سحاري وحصلت على مبلغ 55 ألف ريال، وبالمركز الثالث نهى بنت إقبال إسماعيل وحصلت على مبلغ 50 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
ونالت المركز الأول في الفرع الخامس أماني بنت شايع الحارثي وحصلت على مبلغ 40 ألف ريال، والمركز الثاني رهب بنت خالد أبا الحسن وحصلت على مبلغ 35 ألف ريال، والمركز الثالث رؤى بنت محمد الحربي وحصلت على مبلغ 30 ألف ريال.
فيما فازت بالمركز الأول في الفرع السادس شيماء بنت أسعد قاسم وحصلت على مبلغ 28 ألف ريال، وبالمركز الثاني حصة بنت فيصل المطرود وحصلت على مبلغ 26 ألف ريال، وفازت بالمركز الثالث روان بنت مدني الشريف وحصلت على مبلغ 24 ألف ريال.